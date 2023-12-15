Геническ, Херсонская область, 15 декабря, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Украинская армия обстреляла автомобиль скорой помощи на трассе Алёшки — Раденск в Херсонской области. Об этом 15 декабря сообщило Министерство здравоохранения России в Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Сегодня утром украинские нацисты на трассе Алешки-Раденск в Херсонской области обстреляли автомобиль «скорой помощи», направлявшийся для оказания помощи пострадавшим с минно-взрывными травмами», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что бригада скорой помощи не пострадала в результате обстрела, однако автомобиль получил значительные повреждения.

Украинские войска регулярно прицельно бьют по санитарному транспорту, больницам и амбулаториям, убивая мирных жителей новых регионов России, добавили в ведомстве.

«Уверены, что киевский режим будет призван к ответу за совершаемые военные преступления!», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября глава минздрава ДНР Дмитрий Гарцев рассказал, что при обстреле ВСУ центра Донецка пострадали трое сотрудников скорой медпомощи. Медики прибыли по вызову для оказания помощи пострадавшим.

Ранее в этот же день ВСУ обстреляли маршрутное такси центре Донецка, в результате чего пострадали водитель и пассажир. Позднее число раненых выросло до четырёх человек.