Москва, 15 декабря, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал обеспечить особую безопасность Восточного железнодорожного полигона в условиях спецоперации. Об этом российский лидер заявил 15 декабря на Железнодорожном съезде.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона. Надо быть очень внимательными», — заявил президент.

Восточный полигон РЖД включает в себя объекты Транссиба и БАМа. В этой связи глава государства указал на необходимость проявлять бдительность. Путин напомнил участникам съезда об условиях, в которых сегодня живёт вся страна.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что правительство прорабатывает возможность повышения провозной мощности Восточного полигона железных дорог до 255 млн тонн. Он отметил, что востребованным и дефицитным с точки зрения провозных мощностей является восточное направление (БАМ — Транссиб). Белоусов также напомнил, что в 2024 году в соответствии с указом президента провозная мощность должна выйти на объём 180 млн тонн, а к 2030 году — на 210 млн тонн.

В России продолжается модернизация инфраструктуры всего Восточного полигона железных дорог. Работы включают в себя не только строительство крупных объектов — тоннелей, мостовых переходов, но и создание станций и строительство вторых путей.