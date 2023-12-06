Москва, 6 декабря, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Министерство финансов подготовило и уже внёсло на рассмотрение правительства РФ проект постановления с изменениями условий выдачи льготной ипотеки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Fishki.net Ипотека

По мнению инициаторов, необходимо снизить максимальный размер кредита в рамках льготных ипотечных программ для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 6 млн рублей. На данный момент ставка для этих субъектов — 12 млн, а для остальных регионов — 6 млн рублей.

Кроме того, ведомство предлагает повысить минимальный первоначальный взнос до 30%, а также ещё раз снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм.

Также в изменениях есть пункт об отказе одному заёмщику в нескольких льготных ипотечных кредитах.

«Реализация такого плана позволит снизить риски перегрева на рынке жилищного кредитования», — считают эксперты.

Как сообщало ИА Регнум, правительство РФ готовит постановление об увеличении лимита выдач льготной ипотеки. Общий лимит выдач льготной ипотеки на новостройки под 8% составлял 5 трлн рублей, а семейной ипотеки под 6% — 3,4 трлн. Его распределили между банками. Так, Сбербанк выдал кредитов по первой программе на 2,221 трлн рублей из заложенных 2,249 трлн. Банк израсходовал лимиты по второй программе, выдав больше на 52 млрд. Напротив, ВТБ может выдать льготной ипотеки ещё на 274 млрд рублей, а семейной — на 214 млрд. «Совкомбанк» сможет выдать льготной ипотеки только на 6,8 млрд, а «Райффайзенбанк» — на 170 млн.

В конце октября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что льготные ипотечные программы в России необходимо сворачивать по мере истечения срока их действия. По её словам, они разгоняют цены на жильё. Она уточнила, что за три года цены на жильё выросли на 90%, что существенно выше инфляции и доходности.