Москва, 15 декабря, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Актриса Агата Муцениеце (Прилучная) передумала судиться с актёром Павлом Прилучным по взысканию с него алиментов на содержание детей. Об отказе от иска сообщили «РИА Новости» в Головинском районном суде Москвы.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце

«Истец Прилучная А. отказалась от иска», — рассказали в пресс-службе суда.

При этом там не уточнили причину отказа от иска и другие детали, так как судебный процесс проходил в закрытом режиме и касался несовершеннолетних детей.

Актриса подавала иск против бывшего супруга, требуя до 2031 года выплачивать 30% заработка на алименты на содержание детей.

Как сообщало 22 февраля ИА Регнум, Муцениеце уже вступала в судебные тяжбы с бывшим мужем. Она просила суд признать Прилучного утратившим право пользования четырёхкомнатной квартирой возле метро Речной вокзал в Москве, в которой после развода она живёт с двумя общими детьми. Суд удовлетворил её иск.

Знаменитые актёры развелись в 2020 году. У них есть общие дети — сын Тимофей и дочь Мия. Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, в этом году у них родился сын. После развода актёр получил загородный дом.