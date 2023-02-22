Москва, 22 февраля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Актриса Агата Муцениеце подала иск в суд на своего бывшего мужа актера Павла Прилучного. Женщина намерена разрешить имущественный спор, касающийся недвижимости в Москве.

Алексей Куденко/РИА Новости Агата Муцениеце

По данным пресс-службы Головинского районного суда Москвы, Муцениеце хочет, чтобы суд признал Прилучного утратившим право пользования четырехкомнатной квартирой в столице, в которой она живет после развода с двумя совместными детьми.

Квартира находится в районе метро «Речной вокзал». По информации ряда СМИ, она оценивается в сумму от 17 млн до 97 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце в 2020 году расстались. Они вместе участвуют в воспитании сына и дочери. Прилучный в настоящее время женат на актрисе Зепюр Брутян. После развода ему достался загородный дом.

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Напомним, год назад появилась информация о том, что российский актёр Павел Прилучный преподнёс бывшей супруге Агате Муцениеце подарок в виде кольца с бриллиантом. В связи с этим появились слухи о их воссоединении.