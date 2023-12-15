Москва, 15 декабря, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ) в перспективе дойдут в том числе до Луганска и Донецка. Об этом 14 декабря на пленарном заседании VI Железнородорожного съезда заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства уточнил, что ВСМ пройдут по территориям, где живут 111 млн человек, или 80% населения страны.

Путин добавил, что предстоящее десятилетие станет для России десятилетием большой стройки, больших проектов.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции Путин заявил, что ВСМ могут появиться не только между Москвой и Петербургом, но и в направлении юга России.

Российский лидер указал на необходимость создать эффективную и работоспособную инфраструктуру по развитию ВСМ в России. Он подчеркнул, что государство занимается этим вопросом.