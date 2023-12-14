Москва, 14 декабря, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ) могут появиться не только между Москвой и Петербургом, но и в направлении юга России, заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Необходимо создать эффективную и работоспособную инфраструктуру по развитию ВСМ в России, государство занимается этим вопросом, отметил президент.

«Да, она (ВСМ — Прим. ред.) у нас планируется. Первый этап — это Москва — Петербург, а потом и на юг возможно развитие, даже не только возможно, мы думаем об этом. Но на сегодняшний день нужно сделать главное — надо создать эффективную и дееспособную структуру, которая бы этим занималась и сделала бы хороший бизнес-план, модель развития», — сказал Владимир Путин.

Также он заявил, что объём пассажирских авиаперевозок в России вырос на 16,4%.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года в ходе открытого урока «Разговор о важном» Владимир Путин заявил, что ВСМ необходимы для такой большой страны, как Россия, и подчеркнул, что они не будут способствовать депопуляции регионов между мегаполисами — эффект, по мнению президента, будет обратным.

В августе 2023 года Владимир Путин заявил, что настало время для реализации проекта строительства ВСМ между Москвой и Петербургом. Время в пути между городами благодаря высокоскоростной магистрали сократится с 4 часов до 2 часов 15 минут. При этом действующую железнодорожную магистраль освободят для грузовых составов.

Также президент сообщил, что обсудит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском. В числе других обсуждаемых маршрутов — строительство ВСМ до Адлера, Воронежа, Луганска, Нижнего Новгорода, Казани и далее в восточную часть страны.