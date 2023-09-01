Москва, 1 сентября, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Высокоскоростные железнодорожные магистрали необходимы для такой большой страны, как Россия, и они не будут способствовать депопуляции регионов между мегаполисами, эффект будет обратным, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Владимир Путин

«Добираться от Москвы до Санкт-Петербурга будет всего два часа, представляете? Тогда совсем по-другому будут ощущать себя люди, которые в середине этого пути: от Москвы час будет где-то до Твери или до Великого Новгорода из Петербурга. Это даже быстрее, чем добраться в рамках Москвы до рабочего места», — сказал президент.

Особую значимость имеет и строительство высокоскоростных магистралей в других частях страны, до Урала и за ним, подчеркнул президент.

Один из школьников в ходе разговора с главой государства предположил, что строительство таких магистралей приведёт к депопуляции регионов, которые находятся между крупнейшими городами страны. Президент ответил, что эффект, по его мнению, будет противоположным.

«Сейчас добраться из одной точки Москвы в другую иногда три часа потратить надо, а там из Твери до Москвы будет час. Так если жить в нормальных, хороших, экологических условиях, иметь небольшой домик на берегу реки и работать в Москве, час всего добираться, это привлекательно или нет? Для подавляющего большинства людей привлекательно», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе встречи со школьниками глава государства отметил необходимость равномерно развивать территории страны, чтобы некоторые регионы не обезлюдели.

17 августа Путин заявил, что настало время для реализации проекта строительства ВСМ между Москвой и Петербургом. Время в пути между городами, благодаря высокоскоростной магистрали, сократится с 4 часов до 2 часов 15 минут. При этом действующую железнодорожную магистраль освободят для грузовых составов.

Также президент сообщил, что обсудит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском. В числе других обсуждаемых маршрутов — строительство ВСМ до Адлера, Воронежа, Луганска, Нижнего Новгорода, Казани и далее в восточную часть страны.