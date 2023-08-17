Москва, 17 августа, 2023, 15:27 — ИА Регнум. После реализации высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом необходимо будет продолжить её до Адлера и Луганска, заявил 17 августа президент России Владимир Путин на церемонии открытия движения по третьему московскому центральному диаметру.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше, — заявил российский лидер. — Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего 10 часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг».

Необходимо будет подумать и о том, чтобы включить в эту систему Луганск и Донецк, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин сегодня, 17 августа, дал старт движению по третьему московскому центральному диаметру. Таким образом, в Москве и Подмосковье заработала линия МЦД-3 Зеленоград — Раменское, пересадку с неё можно сделать на метро, МЦК и пригородные ж/д направления. Пересадки будут бесплатными.

Глава государства на торжественной церемонии заявил, что наступил подходящий момент для реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом.

Сейчас минимальное время в пути по железной дороге между двумя городами составляет около четырёх часов, а после введения в строй высокоскоростной магистрали сократится до 2 часов 15 минут.