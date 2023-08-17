Москва, 17 августа, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Наступил подходящий момент для реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом, заявил 17 августа президент России Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин в вагоне поезда «Иволга 3.0» на выставке «Станция Манеж»

«Проект скоростной железной дороги между Москвой и Петербургом обсуждается нами давно. Мне кажется, сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», — сказал глава государства в ходе церемонии запуска движения по третьему московскому центральному диаметру.

Сейчас минимальное время в пути по железной дороге между двумя городами составляет около четырёх часов, а после введения в строй высокоскоростной магистрали сократится до 2 часов 15 минут, отметил глава государства.

Когда высокоскоростная железная дорога будет введена в строй, действующая магистраль освободится для перевозки грузов, добавил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе церемонии запуска движения по МЦД-3 президент также отметил, что высокоскоростные железнодорожные магистрали следует развивать и на других направлениях. В частности, они должны быть построены на юг, до Адлера, в новые регионы России (Луганск), в Нижний Новгород, Воронеж, Казань, а также, возможно, в Минск, отметил президент. Строительство таких магистралей — толчок к развитию экономики, добавил Владимир Путин.

Церемония открытия МЦД-3 проходила в режиме видеоконференции. Длина диаметра составляет 85 км. На маршруте 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и пригородные направления. В часы пик поезда будут курсировать каждые 5–6 минут. Третий диаметр должен разгрузить салатовую, фиолетовую и оранжевую линии столичного метро, а время в пути для жителей Москвы и области сократится на 50%.