Вена, 15 декабря, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Предостережение России о том, что предоставление странами НАТО авиабаз для взлётов F-16 в Москве сочтут вступлением в конфликт на Украине, застало врасплох представителей Польши, Румынии и Словакии, рассказал 15 декабря глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

(сс) SSgt Steve Faulisi. U.S. Air Force

Он напомнил, что на форуме ОБСЕ два дня назад предупредил представителей стран НАТО, что если они предоставят свои аэродромы для взлёта американских истребителей, в России воспримут это как участие в конфликте.

Российский дипломат рассказал, что это заявление встретили молчанием. Учитывая, что в своём выступлении он сделал акцент на просьбу передать эту информацию, все понимали, что её следует воспринять со всей серьёзностью.

«Как нам сказали, западники сразу после заседания бросились докладывать наше сообщение в столицы, особенно поляки, румыны и словаки. Оно застало их врасплох, и ответить, естественно, им было нечего», — рассказал Гаврилов в интервью ТАСС.

Он добавил, что передача странами НАТО военных самолётов Киеву — это одно, а использование авиабаз для вылетов авиации ВСУ — это совсем другое, это эскалация. Такие действия чреваты тяжёлыми последствиями.

Как сообщало ИА Регнум, Гаврилов 13 декабря на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявил, что российская сторона будет считать использование военных авиабаз Польши, Румынии и Словакии для взлёта американских военных самолётов их вступлением в конфликт на Украине.

Российский дипломат отметил, что звучат высказывания о планах использовать военные аэродромы этих стран для взлётов американских истребителей, если их передадут Украине, под предлогом того, что украинские аэродромы сильно пострадали. Москва предупреждает, что такие действия расценит как участие стран НАТО в конфликте на Украине и предпримет ответные меры.

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага, у которого состоялись переговоры с российским послом Игорем Братчиковым, сообщил 13 декабря, что взлёты американских самолётов с авиабаз стран НАТО спровоцируют открытое столкновение с Россией. Он отметил, что Словакии не следует ввязываться в этот конфликт.