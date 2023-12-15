Париж, 15 декабря, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Израильские военнослужащие обнаружили в Газе тело гражданина Франции, находившегося в плену радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) написала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

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«Огромная боль после объявления Армии обороны Израиля о гибели ещё одного нашего гражданина Илая Толедано, заложника ХАМАС, чьи останки обнаружили в Газе», — сообщила она.

Находившийся на музыкальном фестивале на юге Израиля 28-летний француз с двойным гражданством (Франции и Израиля) попал в плен во время атаки ХАМАС. С ним была подруга Миа Шем, которую освободили из плена в конце ноября в период краткого перемирия между Израилем и ХАМАС.

Ещё одной погибшей иностранкой в плену ХАМАС стала немка Шани Лук. Её гибель официально подтвердил президент Израиля Ицхак Герцог. Он рассказал, что нашли её череп. Палестинские боевики похитили, а после обезглавили 23-летнюю немецкую студентку.

Во время начавшейся 7 октября эскалации палестино-израильского конфликта ХАМАС нанёс ракетные удары по Израилю, после чего зашёл на его территорию с юга. По пути они убивали людей, включая, стариков и детей, захватив в плен более 200 заложников.

В ответ ЦАХАЛ начал авиационные удары по различным объектам, в том числе гражданским, в секторе Газа. За несколько дней израильская армия (ЦАХАЛ) восстановила контроль над всеми населенными пунктами возле анклава. 27 октября Израиль расширил операцию, введя войска на территорию сектора Газа.

Ряд государств, включая Россию, начал переговоры с обеими сторонами конфликта об освобождении своих граждан из числа заложников.

За все время ожесточенного противостояния погибли и ранены десятки тысяч людей с обеих сторон. В частности, число жертв с палестинской стороны в секторе Газа превысило 18 тысяч человек, еще большее число пострадавших.

Как сообщало 14 декабря ИА Регнум, Газа больше не пригодна для жизни, по мнению ООН. После возобновления боевых действий 1 декабря всемирная организация потеряла доступ в северную часть сектора Газа. Также уничтожили инфраструктуру и на юге анклава, в Рафахе.