Тель-Авив, Израиль, 30 октября, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил гибель похищенной боевиками ХАМАС немецкой студентки Шани Лук. Об этом он заявил в интервью телеканалу Welt.

David Pichler/dpa/Global Look Press Шани Лук

«Её череп найден», — сказал президент.

Герцог сообщил, что 23-летнюю девушку «обезглавили». Президент Израиля в связи с этим выразил соболезнования семье погибшей.

Гибель немецкой студентки также подтвердили в МИД Израиля.

Президент Израиля также заявил, что около 40 тел до сих пор не опознали.

Как сообщало ИА Регнум, мать похищенной в Израиле Шани Лук заявила 30 октября о гибели дочери.

Шани Лук имела немецкое и израильское гражданство. Когда палестинское движение ХАМАС 7 октября вторглось на территорию Израиля, девушка находилась на музыкальном фестивале Supernova Sukkot Gathering недалеко от кибуца Реим.

На следующий день, 8 октября, в Сети появились кадры с лежащей в грузовике боевиков ХАМАС девушкой, захваченной в плен. Она была без сознания. Гражданка Германии Рикарда Лук узнала в пленнице свою дочь. Женщина её опознала по причёске и татуировкам. Она также рассказала, что Шани Лук отправилась на юг Израиля в составе туристической группы.

После атаки музыкальной площадки, где проходил фестиваль, нашли тела 260 погибших. Один из участников фестиваля, которому удалось спастись, рассказал 10 октября, что людей погубило желание собрать свои вещи. Многие бросились к палаткам во время обстрела.