Женева, Швейцария, 14 декабря, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Жить в Газе больше нельзя, это место теперь непригодно для жизни. Об этом 14 декабря заявил генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини на пресс-конференции в Женеве.

Nasser Ishtayeh/Global Look Press

«Я вернулся из Газы, это был мой третий визит на место с начала войны. И с каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является местом, пригодным для жизни», — сказал Лаццарини.

Он добавил, что после возобновления боевых действий 1 декабря ООН потеряла доступ в северную часть сектора Газа. Кроме того, инфраструктура уничтожена и на юге анклава, в Рафахе.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает неприемлемыми методы ведения войны Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) с палестинским движением ХАМАС, включающим уничтожение жилых кварталов в секторе Газа. Он отметил, что сравниваются с землёй кварталы, погибло уже больше 18 тыс. мирных граждан, из них две трети — это женщины и дети.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин сразу осудил террористические атаки боевиков ХАМАС, совершённые 7 октября и приведшие к огромному числу жертв среди мирных жителей Израиля. При этом Москва также считает недопустимыми ответные меры Тель-Авива, в ходе которых больше всего страдает палестинское гражданское население.