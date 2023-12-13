Рамалла , 13 декабря, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Общее число погибших в секторе Газа с 7 октября увеличилось до 18 608 человек. Ранения получили 50 594 местных жителя. Об этом заявил представитель палестинского минздрава Ашраф Аль-Кудра.

Bashar Taleb / Keystone Press Agency /Global Look Press

«По состоянию на 68-й день жестокой агрессии в секторе Газа, число жертв израильской агрессии возросло до 18 608 мучеников и 50 594 раненых», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Аль-Кудра назвал ситуацию со здравоохранением в больницах на юге Газы невыносимой. Палестина не имеет возможности проводить приём и лечение.

«Мы выбираем между случаями, чтобы спасти жизни тех, кого можно спасти, из большого числа людей, прибывающих в больницы на юге», — отметил представитель минздрава.

Он пообещал обратиться в международные организации с просьбой поддержать палестинцев лекарствами, медицинскими расходными материалами, топливом и специализированными медицинскими бригадами.

Палестино-израильский конфликт резко обострился после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. При этом они убивали жителей приграничных поселений, захватив в плен более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Вскоре Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и с 27 октября начал там наземную военную операцию. Кроме того, ЦАХАЛ наносит авиаудары по инфраструктуре анклава, включая больницы и школы.

Как сообщало 13 декабря ИА Регнум, на севере сектора Газа израильские военные арестовали более 70 медработников в больнице Камаля Адвана. Глава отделения педиатрии Хоссам Абу-Сафиа уточнил, что их увезли в неизвестном направлении.

По его словам, военнослужащие Израиля разрешили остаться в больнице шести врачам для ухода за пациентами. В основном медики работают в отделении реанимации, где находятся недоношенные дети.