Лондон, 14 декабря, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Евросоюз демонстрирует признаки раскола по вопросу о поддержке Украины, а этом может стать опасным сигналом для США и повлиять на решение по этому вопросу, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью, опубликованном 14 декабря британской газетой The Financial Times.

IMAGO/Mikko Stig Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

«Если мы хотим, чтобы США продолжали поддерживать Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы сами привержены поддержке Украины», — сказал он.

Кристерссона беспокоит то, как будет проходить саммит ЕС с 14 по 15 декабря в Брюсселе. По его мнению, ближайшие дни покажут, стоит ли опасаться прекращения помощи Украине, или страны Евросоюза покажут единство.

В ходе саммита в Брюсселе будут обсуждать вопрос о начале переговоров с Украиной о принятии её в ЕС, а также пакет помощи Киеву в размере €50, рассчитанный на четыре года. Против такого пакета выступает Венгрия, наложив вето на эту инициативу. Главный политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан, 13 декабря заявил, что Будапешт может изменить позицию по этому вопросу, если еврочиновники разблокируют €30 млрд предназначенных для поддержки республики.

Кроме того, Виктор Орбан 13 декабря заявил, что выступает против вступления Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что Венгрия не допустит этого, даже если откажется единственным членом ЕС с такой позицией. Также против принятия в союз Украины выступают в Нидерландах.

При этом в США несколько месяцев не могут согласовать выделение дополнительной помощи Украине. Американский президент запросил на это более $60 млрд, но нижняя палата Конгресса, где в большинстве республиканцы, заблокировала инициативу. Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл 13 декабря заявил, что это вопрос, скорее всего, не получится решить до Рождества.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 12 декабря заявил, что без согласования дополнительного финансирования Вашингтон окажется неспособен и дальше помогать Киеву. По его словам, у американской администрации осталось средств примерно на две недели. При этом Кирби пообещал, что до конца этого года Украина получит два пакета помощи.

Американская газета The New York Times 13 декабря сообщила, что у союзников Украины не осталось вооружений, чтобы обеспечить наступление ВСУ. По информации журналистов, украинская армия будет неспособна на крупную военную компанию в течение большей части 2024 года.