Вашингтон, 13 декабря, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Союзники Киева не располагают вооружением и оборудованием для контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщила 13 декабря газета The New York Times (NYT).

Сергей Корсун ИА Регнум

«У союзников Киева нет боеприпасов и оборудования, чтобы вооружить ещё одно контрнаступление, что делает маловероятным проведение новой крупной кампании в течение большей части 2024 года», — говорится в материале.

В интервью политический обозреватель одного из украинских журналов Юрий Макаров заявил, что на Украине начинают подозревать, что США хотят заставить ВСУ сложить оружие и заключить перемирие.

Журналисты издания отмечают, что Украина сталкивается с проблемами, связанными с истощением личного состава. Бывший украинский командир Евгений Дикий подсчитал, что армии потребуется привлекать 20 000 солдат в месяц до конца 2024 года.

Как 13 декабря передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский умолял американских законодателей одобрить новый пакет помощи Украине в размере $61 млрд, однако политик покинул Вашингтон без чёткого одобрения. Как отметили журналисты Bloomberg, политическая поддержка Киева со стороны западных стран даёт трещину как в США, так и в ЕС.

Бывший главнокомандующий Объединёнными войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис 12 декабря обратил внимание на то, что Украина рискует остаться без поставок истребителей F-16 и ракет ATACMS, если Конгресс не договорится о новом пакете помощи.

Комментируя визит Зеленского в США, российский посол Анатолий Антонов 13 декабря отметил, что глава киевского режима не смог убедить Конгресс, что поддержка Украины важнее безопасности США. По его словам, в США все устали «от попрошайки из Киева».