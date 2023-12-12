Вашингтон, 13 декабря, 2023, 02:22 — ИА Регнум. Конгресс США вряд ли решится согласовать дополнительный пакет помощи Киеву до наступления католического Рождества, которое празднуется 25 декабря, заявил журналистам лидер республиканского меньшинства в американском Сенате Митч Макконнелл.

Gage Skidmore Митч Макконнелл

Так парламентарий ответил на соответствующий вопрос представителей прессы. По его словам, такой исход практически невозможен. Сенатор напомнил, что предоставление дополнительной помощи Киеву зависит от решения вопроса с безопасностью на границе США с Мексикой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Владимир Зеленский приехал в Вашингтон, чтобы обсудить с американскими властями дальнейшую поддержку Украины. Он выступил в Конгрессе, встретился с сенаторами и главой палаты представителей Майком Джонсоном.

12 декабря Зеленский прибыл в Белый дом для разговора с президентом США Джо Байденом. В ходе встречи он заявил, что Украина рассчитывает поскорее получить доступ к российским активам которые Запад заблокировал из-за специальной военной операции.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с телеканалом CNN рассказал, что США без дополнительного финансирования смогут оказывать помощь Украине ещё пару недель.

Этот прогноз подтвердил помощник главы американской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан. Он ответил, что если Конгресс не утвердит дополнительный пакет помощи Киеву, то США лишатся возможности передавать ВСУ новые пакеты вооружений.

Корреспондент Марк Стоун в публикации для телеканала Sky News написал о том, что у Владимира Зеленского началась паника из-за варианта с прекращением помощи Украине со стороны Соединённых Штатов.