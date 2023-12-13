Будапешт, 13 декабря, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Власти Венгрии готовы снять вето на рассчитанный на четыре года пакет поддержки Евросоюзом Украины в размере €50 млрд, если Брюссель разморозит средства поддержки Будапешта (порядка €30 млрд). Об этом 12 декабря заявил Балаш Орбан (не является родственником главы правительства страны), главный политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана,в интервью Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил главный политический советник, финансирование Венгрии от ЕС и оказание сообществом помощи Киеву — это два разных вопроса.

«Но, если ЕС настаивает на том, что финансирование Украины должно осуществляться из изменённого бюджета ЕС, тогда эти два вопроса становятся взаимосвязанными», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, газета Financial Times 12 декабря написала, что дипломаты ЕС из-за позиции Венгрии ведут обсуждения того, как экстренно профинансировать Киев вне пределов бюджета сообщества. По данным издания, в них участвуют члены Еврокомиссии и крупных европейских государств, которые, как предполагается, возьмут на себя большую часть расходов по помощи Украине.

Ранее в этот же день украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может оказаться на грани выживания, если Евросоюз не сможет принять решение о выделении ей помощи в размере 50 млрд евро. По её словам, Киев всё ещё не получил никаких заверений в том, что получит от Брюсселя эту помощь в какой-либо форме.