Москва, 14 декабря, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране должна существовать фундаментальная государственная версия истории. Так во время прямой линии 14 декабря он отреагировал на критичные мнения о новом школьном учебнике истории.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Глава государства заявил, что во время его создания редакцию прошли более 60 версий текста. В прошлых вариантах, по словам Путина, внимание часто уделялось не самым значимым историческим событиям.

«Конечно, нужна фундаментальная государственная версия, которая должна быть доведена до всех, кто читает учебник. Как известно, сегодня — ребёнок, завтра — гражданин. Критика — это нормальное дело», — заявил Путин.

Президент призвал общественность подумать над этим с учётом реалий сегодняшнего дня и с учётом мягкого подхода к сложным моментам российской истории. Путин призвал относиться к этому интеллигентно и доброжелательно.

«Все учебники должны соответствовать истине, должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-то интересы», — резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил о начале работы над созданием единых учебников истории для учеников с 5-го по 9-й классы. По его словам, в этих новых учебниках истории будут полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах. Тогда он отметил, что за четыре месяца были подготовлены четыре тома доработанного объединённого учебника истории для 10-го и 11-го классов.

В свою очередь о том, что в российских школах с 2024–2025 учебного года станут массово использовать новый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию России на Украине, стало известно в январе. Путин дал соответствующее поручение правительству. Уже в конце августа министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что все российские школы получили обновлённый учебник истории.