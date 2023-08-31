Москва, 31 августа, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Все российские школы получили обновлённый учебник истории для 11-х классов с разделом про специальную военную операцию (СВО) на Украине, сообщил 31 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью на канале «Россия-1».

«Все учащиеся 11-х классов будут обеспечены учебником истории, новым государственным учебником. Мы успели к сроку напечатать и довести до каждой школы», — сказал он.

Кравцов напомнил, что в этом учебнике рассказывается и о причинах СВО, и о вхождении в состав России новых регионов.

О том, что в российских школах с 2024-2025 учебного года станут массово использовать новый учебник по истории с разделом про СВО, стало известно в январе. Соответствующее поручение правительству сделал президент России Владимир Путин.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что началась работа над созданием единых учебников истории для учеников с 5-го по 9-й классы. По его словам, в этих новых учебниках истории будут полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах.