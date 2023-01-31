Москва, 31 января, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В российских школах с 2024-2025 учебного года станут массово использовать новый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию на Украине, сообщает 31 января пресс-служба Минпросвещения.

Иван Шилов ИА REGNUM Настоящая история

В ведомстве добавили, что данный учебник пройдет обязательную апробацию уже в этом учебном году, затем посмотрят на результаты, при необходимости проведут доработку.

Школьная программа должна отвечать вызовам времени и давать актуальные знания, в том числе исторические, отметили представители министерства.

«Если этого не делать, дети найдут ответы в тех местах, где полным ходом идет информационная война, бесконечный поток фейков. Школа не может не реагировать, и поэтому стали так востребованы регулярные занятия «Разговоры о важном», — добавили в ведомстве.

Учебник создаётся при взаимодействии историков, психологов и социологов.

Напомним, ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявлял, что со следующего учебного года в школах России может появиться новый учебник истории с разделом про спецоперацию.

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