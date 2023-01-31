В России с 2024-2025 учебного года будут использовать новый учебник истории
В России с 2024 года будут массово использовать учебник истории с материалом про СВО
Москва, 31 января, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В российских школах с 2024-2025 учебного года станут массово использовать новый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию на Украине, сообщает 31 января пресс-служба Минпросвещения.
В ведомстве добавили, что данный учебник пройдет обязательную апробацию уже в этом учебном году, затем посмотрят на результаты, при необходимости проведут доработку.
Школьная программа должна отвечать вызовам времени и давать актуальные знания, в том числе исторические, отметили представители министерства.
«Если этого не делать, дети найдут ответы в тех местах, где полным ходом идет информационная война, бесконечный поток фейков. Школа не может не реагировать, и поэтому стали так востребованы регулярные занятия «Разговоры о важном», — добавили в ведомстве.
Учебник создаётся при взаимодействии историков, психологов и социологов.
Напомним, ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявлял, что со следующего учебного года в школах России может появиться новый учебник истории с разделом про спецоперацию.
Читайте также: Путин поручил представить предложения по новым учебникам истории