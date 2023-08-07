Москва, 7 августа, 2023, 19:49 — ИА Регнум. В новых учебниках истории для учеников 5-9-х классов полностью переписали разделы о 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах. Об этом 7 августа сообщил помощник президента России Владимир Мединский на пресс-конференции, посвященной презентации нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов.

«Переписаны разделы «70-е», «80-е», «90-е» и «нулевые» годы. Добавлен раздел с 2014 год по сегодняшний день, включая спецоперацию», — сказал Мединский.

Новые учебники истории подготовят к 1 сентября 2024 года.

Помощник президента отметил, что работа над четырьмя томами нового учебника истории велась с апреля 2023 года, что является «невероятным сроком». Он напомнил, что решение разработать и утвердить принципы создания единого учебника приняли в декабре 2022 года на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Разработка нового учебника по истории для основной школы завершится в течение 2024 года. Для старших классов учебник уже полностью готов, и с 1 сентября школы смогут заниматься по нему — постепенно, по мере возможности. В Минпросвещения сообщали, что новое издание состоит из четырёх книг — томов по истории России и всемирной истории для 10-х и 11-х классов соответственно. Так впервые в образовательном процессе синхронизировали курсы российской и всеобщей истории. Авторами учебников по истории России выступили непосредственно Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, по всеобщей истории — Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал сделать школьные и вузовские курсы по истории и обществознанию более актуальными, отвечающими на современные вызовы.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в новых учебниках по истории в школах появятся карты с новыми регионами России, раскроят причины начала специальной военной операции России на Украине. Также основной учебный материал дополнят ссылки на подборки документальных и художественных фильмов. Для этого в издания включены специальные QR-коды.