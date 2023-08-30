Москва, 30 августа, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Началась работа над созданием единых учебников истории для учеников с 5-го по 9-й классы. Об этом 30 августа сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на Московском урбанистическом форуме.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Он отметил, что за четыре месяца были подготовлены четыре тома доработанного объединённого учебника истории для 10-го и 11-го классов.

«Сейчас идёт работа над соответствующими томами с 5-го по 9-й классы», — сказал Мединский.

Также он добавил, что обсудит с министром просвещения Сергеем Кравцовым вопрос создания коротких образовательных видеороликов по истории.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Мединский заявил, что в новых учебниках истории для учеников 5–9-х классов полностью переписали разделы о 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах. По его словам, новые учебники истории подготовят к 1 сентября 2024 года.

В апреле Кравцов отмечал, что новый учебник истории для старшеклассников раскроет причины начала специальной военной операции России на Украине, Школьники начнут работать с новыми изданиями в 2023-2024 учебном году, предполагается, что позднее в текст учебника при необходимости будут внесены изменения.