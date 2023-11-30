Москва, 30 ноября, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) с 1 декабря введёт новые, улучшенные методы статистического учёта численности пенсионеров в России и сумм назначенных им пенсионных выплат, заявил журналистам доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Эксперт уточнил, что нововведение поможет точнее оценивать нагрузку по начислениям при будущих индексациях в российских регионах.

«Формы статистического наблюдения, генерируемые Росстатом по пенсионному учету, позволяют точнее оценить нагрузку по выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе», — сказал он в беседе с агентством «Прайм».

Гиринский отметил, что все формы учёта направляются в территориальные органы Социального фонда и оформляются первого числа месяца, который следует за отчётным. Информация, которая указывается в отчётах, собирается с лицевых счетов пенсионеров, а после обрабатывается, анализируется и группируется.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российские пенсионеры предпочитают не работать, как правило, по трём основным причинам. Так, они принимают решения, исходя из соотношения уровня пенсии и предлагаемых зарплат.

Кроме того, по словам главы ведомства, люди пенсионного возврата обычно предпочитают отдыхать по состоянию здоровья. Ещё одной причиной, которую назвал Силуанов, является необходимость присмотра за внуками.