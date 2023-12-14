Москва, 14 декабря, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских войск за сутки уничтожили склады двух бригад ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области», — проинформировали в ведомстве.

Также Вооружённые силы России нанесли удары по скоплениям личного состава и боевой техники украинской армии в 128 районах.

Силы противовоздушной обороны за сутки перехватили три ракеты РСЗО HIMARS и уничтожили 26 дронов ВСУ у Белогоровки и Кременной в ЛНР, Горловки и Марьинки в ДНР, а также около Новой Каховки и Таврийска в Херсонской области, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря Минобороны сообщили, что российские военные за сутки уничтожили пункт управления дронами ВСУ на херсонском направлении. Он уточнил, что также украинские войска потеряли на этом направлении до 30 военнослужащих и три САУ «Гвоздика».

Ранее в этот же день Конашенков рассказал, что за сутки ВС России уничтожили цеха сборки и ремонта дронов ВСУ и нанесли удары по трём складам горючего и складу боеприпасов украинской армии. Военный добавил, что также армия России нанесла удары по живой силе и военной технике противника в 118 районах.