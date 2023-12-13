Москва, 13 декабря, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили цеха сборки и ремонта дронов украинской армии, а также нанесли удары по трём складам горючего и складу боеприпасов ВСУ. Об этом 13 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам военного, российские авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили цеха сборки и ремонта украинских дронов, и нанесли удары по трём складам боеприпасов и складу горючего ВСУ.

Конашенков добавил, что также российская армия нанесла удары по радиолокационной станции кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 «Пеликан», а также по скоплениям личного состава и боевой техники ВСУ в 118 районах.

Новость дополняется