Москва, 27 ноября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы. Документ 27 ноября опубликовали на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 17 ноября приняли в третьем и окончательном чтении проект федерального бюджета до 2026 года. Документ предусматривает индексацию МРОТ в 2024 году на 18,5%, а также увеличение расходов на социальную политику. Совет Федерации одобрил проект 22 ноября.

В 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29%. При этом резервный фонд правительства в 2024 году планируется в объёме 100 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах — по 80 млрд рублей.

Правительство подготовило проект нового федерального бюджета в сентябре. Главный финансовый план составили на основе прогноза о высоких темпах прироста российской экономики — около 2,2–2,3% в 2024–2026 годах. Премьер-министр Михаил Мишустин тогда заявил, что по доходам в 2024-м ожидается поступление 35 трлн рублей, в 2025-м — 33,5 трлн рублей, и 2026-м ― почти 34 трлн рублей.