Москва, 30 ноября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России за период с января по октябрь 2023 года, по предварительным данным Минэкономразвития, составил 3,2%, сообщил 30 ноября на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Дмитрий Астахов/ РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

«За январь–октябрь рост ВВП составил 3,2%, причем наиболее сильная динамика наблюдалась в сфере обрабатывающей промышленности — почти 7,5%», — сказал он.

Премьер добавил, что рост российской экономики сказался на доходах федерального бюджета. За отчётный период в казну поступило средств на 3% больше, чем прогнозировали.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рост российской экономики к концу года может составить более 3%. 22 ноября он сообщил, что дефицит федерального бюджета по итогам года ожидается на уровне 1% ВВП вместо 2%, которые прогнозировали ранее. Он объяснил это дополнительными поступлениями от ненефтегазового сектора.

Президент России Владимир Путин 13 ноября также заявил, что Россия преодолела спад экономики и рост ВВП по итогам этого года составит около 3%. Он подчеркнул, что ситуация в отечественной экономике устойчивая.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 19 ноября рассказал журналистам, что российская экономика могла обвалиться из-за беспрецедентных западных санкций, но этого удалось избежать, мобилизовав все внутренние силы.