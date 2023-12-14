Москва, 14 декабря, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 26 беспилотников ВСУ и перехватили три ракеты РСЗО HIMARS. Об этом 14 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru

Военный уточнил, что за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения двух бригад украинской армии у Дарьевки в Херсонской области и Вольнянска в Запорожской области, а также нанесли удары по личному составу и военной технике ВСУ в 128 районах.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено три реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Кременная Луганской Народной Республики, Горловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новая Каховка и Таврийск Херсонской области», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря Конашенков рассказал, что ВС России за минувшие сутки уничтожили пункт управления украинскими дронами на херсонском направлении. По его словам, ВСУ на этом направлении также лишились до 30 военнослужащих и трёх САУ «Гвоздика».

Позднее в этот же день официальный представитель Минобороны заявил, что Вооружённые силы России за сутки уничтожили цеха сборки и ремонта дронов ВСУ и нанесли удары по трём складам горючего и складу боеприпасов. Также российские военные нанесли удары по скоплениям личного состава и боевой техники ВСУ в 118 районах.