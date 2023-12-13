Москва, 13 декабря, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтоне напомнило гопника-попрошайку, но его украинский поезд скоро сойдёт с рельсов и потерпит крушение. Так в беседе с ИА Регнум охарактеризовал визит Зеленского в США политолог Максим Жаров.

IMAGO/Dominik Butzmann/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Ранее лидер киевского режима посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и американскими конгрессменами. По итогам визита лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что наглость Зеленского в ходе его выступления в Конгрессе США стала катастрофой для Украины. Глава киевского режима заявил, что любой чиновник США, отказывающийся голосовать за план помощи Украине в размере 61 млрд долларов, является «марионеткой» российского президента Владимира Путина.

По мнению политолога Жарова, резкие фразы Зеленского про марионеток и прочие подобные высказывания свидетельствуют о том, что программа экстренного визита украинского лидера в США сразу была неграмотно подготовлена и оказалась неадекватной.

«В общем-то это уже привычная манера для Киева за последние полтора года таким образом общаться с заграничными спонсорами. Это такое хамское, гопническое попрошайничество. Так разговаривают гопники. И рано или поздно это должно было аукнуться Киеву», — отметил Жаров.

По его мнению, украинская делегация ждала другого — более тёплого приёма в США, когда, как и прежде, им будет уделяться повышенное внимание и отказать в помощи при личном общении никто не осмелится. Но в эту поездку оказать влияние на конгрессменов было не так просто, поэтому глава киевского режима перешёл на резкие высказывания.

«У Киева была уверенность, что, как и прежде, для них подготовят поляну, красную дорожку и что дело обойдётся без всяких резких высказываний. Но в действительности получилось не так, поэтому пришлось наблюдать неполиткорректные, мягко говоря, высказывания Зеленского», — добавил политолог.

В итоге украинский лидер получил не совсем то, на что рассчитывал, и вместо запрашиваемых миллиардов президент США одобрил помощь Украине в размере 200 млн долларов. Политолог Жаров допустил, что пока Киев не ощутит серьёзных последствий от сомнительного визита в США — Вашингтон будет продолжать оказывать поддержку Киеву, поскольку ещё остались средства и ресурсы в арсенале Штатов со времён войны во Вьетнаме. Политолог считает, что помощь будет продолжаться, потому что просто так Байден не уйдёт с Украины. Но Киев ощутит последствия другого характера.

«Сейчас Зеленский направился в Норвегию и только потом вернётся домой. И вот там его могут ждать массовые сюрпризы неприятного характера. Его команда сейчас будет искать способы спрыгнуть с этого поезда, который, очевидно, скоро сойдёт с рельсов и потерпит крушение. Поэтому не исключены разборки с представителями его офиса, его команды», — поделился Жаров.

По мнению политолога, на Украине ждали совсем других итогов визита в США своего лидера. Это может вызвать конфликты внутри правящих кругов, что будет сопряжено даже с физическим устранением украинских политических элит, допустил эксперт.

Посол России США Анатолий Антонов заявил, что визит Зеленского в Вашингтон оказался пустым, потому что он не смог убедить Конгресс, что поддержка Украины важнее безопасности Соединённых Штатов. Дипломат подчеркнул, что новые санкции против России и поставки оружия уже не помогут Киеву.

Как отмечали западные журналисты, политическая поддержка Киева со стороны Запада даёт трещину как в США, так и в ЕС. Сенатор Митч Макконнелл назвал практически невозможными шансы на одобрение помощи Украине до конца года. В ЕС также приостановили помощь Киеву в размере $54 млрд.