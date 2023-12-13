Париж, 13 декабря, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Наглость лидера киевского режима Владимира Зеленского в ходе его выступления в Конгрессе США стала катастрофой для Украины. Такое мнение 13 декабря высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Новая катастрофа для Зеленского, который сегодня совершил очень большую ошибку в американском Конгрессе!» — написал он.

Французский политик напомнил, что во время своей речи в Конгрессе глава киевского режима заявил, что любой чиновник США, отказывающийся голосовать за план помощи Украине в размере 61 млрд долларов, является марионеткой президента России Владимира Путина.

По словам Филиппо, от таких слов Зеленского члены Конгресса США пришли в ярость, что лишило лидера украинского режима «хорошей возможности» на получение большой помощи от Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 13 декабря посол России США Анатолий Антонов заявил, что визит Зеленского в Вашингтон оказался пустым, потому что он не смог убедить Конгресс, что поддержка Украины важнее безопасности Соединённых Штатов. Дипломат подчеркнул, что новые санкции против России и поставки оружия уже не помогут Киеву.

Президент США Джо Байден 12 декабря заявил, что Белый дом в ускоренном темпе приближается к пределу, за которым у него не останется возможности оказывать помощь Киеву, если Конгресс не одобрит дополнительных бюджетных ассигнований для Украины. По его словам, Вашингтон продолжит поставлять киевскому режиму критически важное вооружение и технику, пока у него будут сохраняться возможности для этого.