Киев, 13 декабря, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на Украине начнут призывать в армию мужчин старше 45 лет. Его слова 13 декабря процитировало агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

«Будем призывать в армию мужчин старше 45 лет, и, возможно, придётся прибегнуть к партизанской войне, поскольку помощь со стороны США и европейских союзников становится всё более скудной», — сказал Зеленский во время выступления в Конгрессе.

В настоящий момент на Украине мобилизуют мужчин в возрасте 27–60 лет, ограничение на выезд из страны действует для военнообязанных, начиная с 18 лет.

Как сообщало ИА Регнум, советник офиса Зеленского Михаил Подоляк 9 декабря открыто заявил, что мобилизация на Украине будет проходить тяжело и изменится её «пропагандистская составляющая». Он анонсировал новую «программу рекрутинга». В то же время на Украине продолжают ловить мужчин, чтобы отправить в военкомат и в зону боевых действий.

Так, во время мобилизации на Украине повестку вручили 86-летней пенсионерке, а 7 декабря украинские военкомы прибыли в оздоровительный комплекс «Косино» в граничащем с Венгрией регионе Закарпатье, где раздали повестки всем находившимся там. Прибывшие были в военной форме, в балаклавах и с автоматами и выгнали посетителей из саун и кабинетов, угрожая физической расправой.

Повестки вручают также и священнослужителям. В украинском Луцке документ получил священник канонической УПЦ и многодетный отец протоиерей Иоанн Пипаш. По его словам, в военкомате он уже прошёл медицинскую комиссию, а в день вручения повестки в отношении него составили протокол о нарушении правил воинского учёта. Позднее во Львовской области священник грекокатолической церкви получил повестку за сказанные слова «раб Божий» на похоронах военнослужащего.