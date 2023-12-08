Киев, 9 декабря, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк не стал скрывать, что мобилизация на Украине будет проходить тяжело, при этом изменится её «пропагандистская составляющая».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

Своё мнение украинский политтехнолог высказал в эфире телемарафона.

«Мобилизация будет сложной. Готовится новая программа по рекрутингу», — сказал Михаил Подоляк.

Советник также добавил, что будет изменена «пропагандистская составляющая мобилизационных процедур».

Как сообщало ИА Регнум, петиция к Зеленскому с призывом распространить мобилизацию на депутатов и чиновников набрала 25 тыс. голосов, и по закону тот обязан её рассмотреть.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан 2 декабря заявил о нехватке личного состава в ВСУ. Он призвал забирать в армию государственных служащих. Офицер выразил мнение, что таким образом можно будет найти несколько сотен тысяч бойцов, и это не отразится на работе госаппарата.

В то же время на Украине из-за больших потерь и нехватки желающих ехать на фронт продолжают ловить мужчин, чтобы отправить в военкомат. Бизнесмен Алексей Кушнаренко, служащий добровольцем в ВСУ, сообщил, что 1 декабря военкомы силой вытащили из грузового автомобиля водителя, который официально вёз груз на блокпост. Предприниматель сообщил, что с пойманным мужчиной обращались «как со скотом» и признали годным к службе в армии всего за час.