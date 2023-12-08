Киевские власти признали, что мобилизация на Украине будет сложной
Подоляк: планируемая мобилизация на Украине будет проходить сложно
Киев, 9 декабря, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк не стал скрывать, что мобилизация на Украине будет проходить тяжело, при этом изменится её «пропагандистская составляющая».
Своё мнение украинский политтехнолог высказал в эфире телемарафона.
«Мобилизация будет сложной. Готовится новая программа по рекрутингу», — сказал Михаил Подоляк.
Советник также добавил, что будет изменена «пропагандистская составляющая мобилизационных процедур».
Как сообщало ИА Регнум, петиция к Зеленскому с призывом распространить мобилизацию на депутатов и чиновников набрала 25 тыс. голосов, и по закону тот обязан её рассмотреть.
Полковник запаса ВСУ Роман Свитан 2 декабря заявил о нехватке личного состава в ВСУ. Он призвал забирать в армию государственных служащих. Офицер выразил мнение, что таким образом можно будет найти несколько сотен тысяч бойцов, и это не отразится на работе госаппарата.
В то же время на Украине из-за больших потерь и нехватки желающих ехать на фронт продолжают ловить мужчин, чтобы отправить в военкомат. Бизнесмен Алексей Кушнаренко, служащий добровольцем в ВСУ, сообщил, что 1 декабря военкомы силой вытащили из грузового автомобиля водителя, который официально вёз груз на блокпост. Предприниматель сообщил, что с пойманным мужчиной обращались «как со скотом» и признали годным к службе в армии всего за час.