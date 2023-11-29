Следственный комитет: В Псковской области чаще берут взятки в образовании и правоохранительных органах
Псковская область, 29 июля, 2011, 15:09 — ИА Регнум. Следственное управление
По информации пресс-службы, по результатам рассмотрения обращений было возбуждено 41 уголовное дело, что более чем в два раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (95 преступлений). 30 уголовных дел возбуждены по фактам взяточничества в правоохранительной сфере и в сфере образования, пять - по фактам свершения должностных подлогов. как отметили в пресс-службе регионального управления, в суд для рассмотрения также направлены 12 уголовных дел по 24 эпизодам преступной деятельности, в том числе в отношении сотрудников