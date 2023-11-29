Псковская область, 29 июля, 2011, 15:09 — ИА Регнум. Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области приняло 106 сообщений о коррупционных проявлениях за шесть месяцев 2011 года. Об этом сегодня, 29 июля, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления.

По информации пресс-службы, по результатам рассмотрения обращений было возбуждено 41 уголовное дело, что более чем в два раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (95 преступлений). 30 уголовных дел возбуждены по фактам взяточничества в правоохранительной сфере и в сфере образования, пять - по фактам свершения должностных подлогов. как отметили в пресс-службе регионального управления, в суд для рассмотрения также направлены 12 уголовных дел по 24 эпизодам преступной деятельности, в том числе в отношении сотрудников ГИБДД , за вознаграждение осуществлявших незаконную выдачу водительских удостоверений лицам, лишенным права управления транспортными средствами.