Ужгород, Украина, 10 декабря, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Украинские власти прокомментировали рейд военкомов, проведённый в оздоровительном комплексе «Косино» в Закарпатье, заявив, что в ходе «мобилизационных мероприятий» были задержаны двое граждан, ранее признанных годными к военной службе и уклонившихся от призыва, передаёт 10 декабря «Страна. ua».

Кадр из видео

Как сообщалось ранее, 7 декабря украинские военкомы прибыли в оздоровительный комплекс «Косино» в граничащем с Венгрией регионе Закарпатье. Они раздали повестки находившимся на территории комплекса.

В администрации «Косино» рассказали, что военкомы и их сопровождающие были в военной форме, в балаклавах и с автоматами. Они выгнали посетителей из саун и кабинетов, применяя угрозы и физическую силу. В других оздоровительных комплексах региона совершались схожие нарушения, рассказали также представители «Косино».

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Двое мужчин, о которых идёт речь, ранее прошли комиссию, были признаны годными, однако отказались идти на военную службу, рассказал официальный представитель военной прокуратуры Юрий Шевченко. Граждане были задержаны за нарушение требований законодательства о пребывании на военном учёте, добавил он. Сведения об обоих направлены в полицию.

Украинское издание «Вести» ранее сообщало, что большинство спортивных залов и фитнес-центров Киева опустели, после того как сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, местное наименование военкоматов на Украине) провели рейды в нескольких спортзалах столицы с целью вручить повестки посетителям. Перед этим местные СМИ передавали о рейдах ТЦК в Днепропетровской, Тернопольской и Закарпатской областях.

Как передавало ИА Регнум, на Украине из-за больших потерь и нехватки желающих ехать на фронт продолжают ловить мужчин, чтобы отправить в военкомат. Так, бизнесмен Алексей Кушнаренко, служащий добровольцем в ВСУ, рассказал, как 1 декабря военкомы силой вытащили из грузового автомобиля водителя, который официально вёз груз на блокпост. Предприниматель добавил, что с пойманным мужчиной обращались, «как со скотом», и признали годным к службе в армии всего за час.

Украинские военные не считаются с возможностями ограниченно годных призывников, их отправляют даже в штурмовые подразделения, признал ранее секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Боевой потенциал ВСУ заметно снизился из-за эффективного ведения боевых действий российскими военными, отмечал ранее министр обороны России Сергей Шойгу. Тотальная мобилизация на Украине и поставки западного вооружения не изменили и не изменят ситуацию, а лишь становятся показателем отчаяния и увеличивают потери украинских сил, добавил он.