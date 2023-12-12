Луцк, Украина, 12 декабря, 2023, 20:28 — ИА Регнум. В украинском Луцке повестку в военкомат получил священник канонической УПЦ (Украинской православной церкви) и многодетный отец протоиерей Иоанн Пипаш. Об этом рассказали в Союзе православных журналистов.

Алексей Майшев /РИА Новости

«Многодетный настоятель Иоанно-Богословского храма УПЦ в Луцке протоиерей Иоанн Пипаш сообщил, что получил повестку в территориальный центр комплектации, занимающийся набором в ряды ВСУ», — сообщили журналисты.

По словам священника, в местном военкомате он уже прошёл медицинскую комиссию. В день вручения повестки в отношении священнослужителя составили протокол о нарушении правил воинского учёта.

Пипаш выразил удивление, что в местной базе его записали как уклониста, три раза игнорировавшего повестку, в то время как, по его словам, его ни разу никуда не вызывали и ничего не вручали.

Как сообщало 23 апреля ИА Регнум, на Украине священники канонической УПЦ стали получать повестки в военкоматы и подвергаться домашним арестам за позицию по борьбе с церковным расколом.

Отмечалось, что к службе в рядах ВСУ пытаются привлечь исключительно служителей УПЦ, а представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) обладают в этом отношении иммунитетом. Киевские власти игнорируют церковный запрет священнослужителям брать в руки оружие.

29 ноября в Днепропетровске повестку получила 86-летняя украинская пенсионерка. Об этом сообщила её внучка, отметив, что у бабушки медицинское образование и в марте 2022 года та выехала как переселенка из Артёмовска.