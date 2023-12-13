Москва, 13 декабря, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны допустили попытки срыва выборов президента за рубежом, сообщили 13 декабря на сайте палаты.

РИА Новости/Максим Богодвид

«Нельзя исключить многочисленные попытки срыва выборов на избирательных участках, в первую очередь в недружественных странах», — следует из ежегодного доклада комиссии.

В документе комиссии таже говорится, что не исключаются пропагандистские операции подрывного характера, в том числе демонстрации, митинги, пикеты, блокирования подходов к местам голосований.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. Впервые голосование на президентских выборах продлится три дня. С 25 февраля по 14 марта пройдёт досрочное голосование.

Центризбирком 11 декабря принял решение провести выборы президента России в новых регионах, где действует военное положение. Речь идёт о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Глава государства Владимир Путин8 декабря заявил, что решил баллотироваться на выборах. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев 11 декабря заявил о получении комиссией уведомления инициативной группы о выдвижении действующего президента страны.