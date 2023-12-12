Вашингтон, 12 декабря, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский впал в панику из-за возможности прекращения помощи Украине от США. Об этом 12 декабря написал американский корреспондент Марк Стоун в материале для Sky News.

Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Остались считанные дни до полного прекращения финансирования Украины со стороны США. Зеленский в панике. [Президент России Владимир] Путин наблюдает [за этой ситуацией]», — отметил он.

По мнению автора, глава киевского режима прибыл с визитом в США именно из-за боязни остаться без финансовой помощи, причиной сокращения которой стали военные неудачи ВСУ и обострение конфликта на Ближнем Востоке, который отвлёк внимание мировых СМИ от украинского конфликта. При этом не все чиновники США поддерживают Украину, добавил Стоун.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 декабря телеканал CNN написал, что визит Зеленского в США для получения Киевом от Вашингтона нового пакета помощи, скорее всего, не увенчается успехом. По данным источника, задачу главы киевского режима усложняет провал контрнаступления ВСУ, из-за которого многие американцы настроены скептически в вопросе выделения новых средств Украине.

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс 11 декабря назвал визит Зеленского в США позорным фарсом. Он подчеркнул, что этот визит, по его мнению, нужен «исключительно» для оказания давления на Республиканскую партию, чтобы заставить её отказаться от вопроса с южной границей, дав Киеву «ещё один карт-бланш».

Ранее в этот же день Зеленский раскритиковал Конгресс за проблемы с согласованием помощи Киеву. Лидер киевского режима также вновь попросил у США вооружения.