Вашингтон, 13 декабря, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Доступ к замороженным российским активам захотел получить как можно скорее глава Украины Владимир Зеленский. Об этом 12 декабря политик заявил на встрече с президентом США Джозефом Байденом, трансляцию вёл телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Глава киевского режима указал, что хочет начать работу с замороженными российскими активами как можно скорее. Общую стоимость активов он оценил в $300 млрд и отметил, что все средства пойдут на защиту Украины.

Подобные предложения звучали на Западе и раньше. Так как Еврокомиссия не нашла причин для изъятия активов, предполагается использовать проценты, полученные от них. Однако Киев не устраивает такое предложение, украинские власти претендуют на получение всего объёма средств.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Еврокомиссия утвердила предложения по использованию замороженных российских активов, но из-за отсутствия соответствующей законодательной базы не сможет использовать полученные от них доходы. Предложение предварительное и требует единогласного согласования со стороны Евросоюза.

При этом публиковать предложение не планируется. Чтобы развить эту инициативу требуется ещё одно дальнейшее предложение с ещё одним соответствующим решением Совета ЕС.

ЕК долго искала правовые основания для отъёма российских активов. Европейский центробанк предупреждал о возможном подрыве доверия к евро как к мировой валюте из-за заморозки российских активов.