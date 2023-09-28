Москва, 28 сентября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Если бы Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%, то курс рубля сейчас был бы более слабым, заявила 28 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Алексей Куденко/РИА Новости Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

«Мы повысили ключевую ставку. Это не дает такого эффекта, чем когда у нас полностью был открыт счет капитала — когда у нас движение капитала было и в ту, и в другую сторону», — сказала она на пленарной сессии Мосфинфорума.

При этом председатель ЦБ добавила, что если бы сейчас ставка оставалась 7,5-8,5%, курс бы оказался более слабым.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября Центральный банк РФ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет удерживать ключевую ставку на высоком уровне до тех пор, пока не убедится в стабилизации ситуации с инфляцией в стране.

Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля, в 2025 году — 91,1 рубля, в 2026 году — 92,3 рубля. В ведомстве ожидают, что курс к ноябрю — декабрю 2023 года составит 94 рубля за доллар, со снижением до 90 рублей в середине 2024 года.