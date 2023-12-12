Хельсинки, 12 декабря, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил 12 декабря об открытии двух пунктов пропуска на границе с Россией до 14 января. В частности, решение коснулось КПП «Ваалимаа» и «Ниирала».

Лев Федосеев/ТАСС

«Финляндия откроет КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» на границе с Россией», — привело слова Орпо издание Bloomberg.

В МВД страны уточнили сроки открытия пунктов — до 14 января.

«Ваалимаа» и «Ниирала» будут открыты для движения в четверг. Правительство снова закроет восточную границу, если миграция там продолжится», — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, обострение на российско-финской границе по официальной версии финских властей случилось из-за наплыва беженцев, преимущественно из стран Ближнего Востока, которые, по словам финской стороны, не имели необходимых для въезда документов. Хельсинки обвинил Москву в недостаточно тщательной проверке мигрантов, после чего закрыл на три месяца четыре КПП на границе с Россией в Ленинградской области и Карелии.

Орпо 26 ноября заявил о намерении закрыть все КПП на границе с Россией. Из-за закрытия Финляндией КПП многие мигранты отправились в Мурманскую область, после чего местные власти вынужденно поставили дополнительные КПП на въезде в регион и на его территории. На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Финляндия сама себя отгородила от мира, закрыв контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

Позднее глава финского МИД Элина Валтонен заявила о готовности к поэтапному открытию границ в случае нормализации ситуации. Вскоре после этого власти объявили о планах открыть 14 декабря три крупнейших КПП на финско-российской границе по причине необходимости финским гражданам и дипломатам иметь ​​реальную возможность пересечения границы.