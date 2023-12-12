Хельсинки, 12 декабря, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Власти Финляндии планируют открыть 14 декабря три крупнейших контрольно-пропускных пункта (КПП) на финско-российской границе, сообщила 12 декабря газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Причиной такого решения является то, что, например, гражданам и дипломатам Финляндии будет предоставлена ​​реальная и надлежащая возможность пересечь границу», — говорится в материале.

Речь идёт об открытии КПП на юго-востоке Финляндии, а именно «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное») и «Иматра» («Светогорск»).

Авторы статьи считают, что власти могли бы открыть всю восточную границу, но при условии, что количество въезжающих в страну людей будут контролировать. Журналисты также отметили, что КПП откроют в ночь с 13 на 14 декабря. По данным источника, финские власти официально объявят об этом решении 12 декабря во второй половине дня.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация на российско-финской границе обострилась из-за наплыва беженцев, преимущественно из стран Ближнего Востока. После этого финское правительство приняло решение с 18 ноября закрыть на три месяца четыре КПП на границе с Россией в Ленинградской области и Карелии. Затем 24 ноября власти приняли решение закрыть пограничные переходы «Куусамо», «Салла» и «Вартиус».

Власти Финляндии закрыли с 30 ноября все автотранспортные контрольно-пропускные пункты на границе с Россией сроком на две недели, а именно до 13 декабря 2023 года включительно.

Комментируя ситуацию на финской границе, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Финляндия сама себя отгородила от мира, закрыв контрольно-пропускные пункты. В свою очередь, глава МИД Финляндии Элина Валтонен 11 декабря заявила о готовности к поэтапному открытию границ с Россией.