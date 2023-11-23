Мурманск, 23 ноября, 2023, 16:11 — ИА Регнум. На въезде в Мурманскую область и на территории самого региона поставлены дополнительные КПП, въезжающих проверяют на предмет легитимности, сообщил 23 ноября глав арегиона Андрей Чибис в Telegram-канале.

Лев Федосеев/ТАСС

«В соответствии с решением оперативного штаба, поставлены дополнительные контрольно-пропускные пункты как на въезде в Мурманскую область, так и на территории Мурманской области», — сказал он в видеообращении.

Чибис добавил, что полицейские и пограничники детально проверяют документы у приезжающих иностранных граждан на предмет их «легитимности».

Как передавало ИА Регнум, власти Финляндии приняли решение закрыть пограничные переходы «Куусамо», «Салла» и «Вартиус» на восточной границе 24 ноября. Все пограничные переходы на восточной границе будут сосредоточены на пограничном переходе «Райа-Йоосеппи». Меры будут действовать до 23 декабря 2023 года.

В Финляндии 18 ноября сроком на три месяца закрыли четыре пограничных пункта на границе с Россией. Они объяснили это увеличившимся притоком в Финляндию мигрантов со стороны России.