Москва, 12 декабря, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 4 декабря опустился ниже отметки 90 рублей. Это 12 декабря следует из данных торговой площадки.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По состоянию на 14:26 мск доллар подешевел на 77 копеек и за него давали 89,92 рубля.

В это же время курс юаня снизился на девять копеек и составил 12,52 рубля, а евро подешевел на 66 копеек — до 97,04 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря курс доллара на Мосбирже впервые с 3 ноября превысил отметку 93 рубля. В этот же день евро подорожал до 100,35 рубля, а юань — до 12,969 рубля.

Позднее в этот же день глава Сбера Герман Греф заявил, что большого потенциала для укрепления рубля нет, однако также нет причин и для сильного снижения его курса. По его мнению, при нынешней ситуации в торговле сегодняшний курс рубля выглядит самым сбалансированным.

Глава ВТБ Андрей Костин 7 декабря рассказал, что до конца 2023 года доллар будет «плавать» в районе 90 с небольшим рублей. По его мнению, укрепление курса российской валюты произошло по ряду причин, главными из которых стали рост ключевой ставки Банка России и меры по продаже валюты экспортерами.