Москва, 6 декабря, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Курс доллара на Московской бирже 6 декабря превысил 93 рубля впервые с 3 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Дарья Антонова ИА Регнум

Согласно данным на 07:40 мск, доллар вырос на 0,79% — до 93,0025 руб.

К 07:55 мск доллар замедлил рост и находился на уровне 92,92 руб. (плюс 0,7%). В это же время евро рос на 0,37%, поднимаясь до 100,35 руб., курс юаня прибавлял 0,71%, до 12,969 рубля.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря курс доллара превысил 92 рубля впервые с 13 ноября.

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко 22 ноября в беседе с ИА Регнум заявила о возможном возвращении до конца года к курсу 90 рублей за доллар. Она отметила, что спрос на иностранную валюту обычно растёт в преддверии новогодних праздников.

Коваленко согласилась с тем, что укрепление рубля не будет продолжительным и сильных отклонений от нынешних цифр не произойдёт. По её словам, в период после новогодних праздников курс рубля может варьироваться в пределах 88–90 рублей за один доллар. В январе укрепления российской валюты ожидать не приходится.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что рубль показывает тенденцию к укреплению, но ждать кардинальных изменений его курса не стоит. В настоящее время оттоки капитала сокращаются, стабилизируется платёжный баланс, рубль демонстрирует тенденцию к укреплению, заключил он.