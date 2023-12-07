Москва, 7 декабря, 2023, 21:54 — ИА Регнум. До конца года доллар будет «плавать» в районе 90 с небольшим рублей, заявил 7 декабря глава ВТБ Андрей Костин журналистам в кулуарах форума «Россия зовёт!».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля. Не думаю, что он снова до 100 рублей догонит до конца года, будет плавать в районе 90–90+», — сказал он.

Глава ВТБ отметил, что укрепление курса российского рубля произошло в силу нескольких причин. Главными он счёл рост ключевой ставки и меры по продаже валюты экспортерами.

Костин добавил, что не видит угрозы девальвации рубля. По его мнению, российская валюта должна найти «какой-то уровень равновесия».

Такой же точки зрения придерживается и глава Сбербанка Герман Греф. Ранее он заявил, что большого потенциала для укрепления рубля нет, но нет и предпосылок для сильного снижения.

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко 22 ноября в беседе с ИА Регнум заявила о возможном возвращении до конца года к курсу 90 рублей за доллар. Она отметила, что спрос на иностранную валюту обычно растёт в преддверии новогодних праздников.