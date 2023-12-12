Москва, 12 декабря, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Спецслужбы Украины вербуют маргинальную часть россиян для осуществления подрывов и поджогов. Об этом 12 декабря сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Пресс-служба УФСБ РФ по Алтайскому краю/ТАСС

В сообщении, которое привело «РИА Новости», уточняется, что 12 декабря в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба, в ходе которого подвели итоги работы в 2023 году и определили приоритеты деятельности на 2024 год.

«Пресекались попытки украинских спецслужб формировать законспирированные террористические ячейки и вербовать маргинальную часть населения для совершения подрывов, поджогов и других преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за год неоднократно выявляли факты участия подростков в террористическом движении «Колумбайн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что Служба безопасности Украины намеревается провести провокацию с использованием боевых отравляющих веществ, аналогичных по оказываемому эффекту цианидам. По его словам, для этого СБУ привлекла украинскую компанию «Реалаб», закупив через неё в ФРГ азотосодержащее соединение натрия и триэтаноламин, входящие в приложение по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия и подлежит ежегодному декларированию.

Ранее в этот же день пресс-служба ФСБ сообщила о выявленной в Крыму обширной агентурной сети спецслужб Украины. Позднее 11 декабря стало известно, что задержанные в регионе пособники и агенты СБУ дают признательные показания и сотрудничают со следствием.