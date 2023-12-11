Задержанные в Крыму агенты СБУ дали признательные показания
Симферополь, 11 декабря, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Задержанные на территории Крыма пособники и агенты украинских спецслужб в данный момент дают признательные показания и сотрудничают со следствием. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Отмечается, что следователи республиканского главка СК сейчас расследуют уголовные дела в отношении пособников украинских спецслужб, обвиняемых в покушении на должностных лиц и мирных жителей.
«Все обвиняемые находятся под стражей, дают признательные показания и сотрудничают со следствием», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что следователи в ходе взаимодействия с оперативными службами устанавливают иные противозаконные факты обвиняемых и лиц из числа их сообщников.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 декабря пресс-служба ФСБ сообщила о выявленной в Крыму обширной агентурной сети украинских спецслужб. По данным ведомства, сотрудники ФСБ в течение года также пресекли в Крыму 14 терактов и диверсий.
В ФСБ 7 декабря сообщили, что раскрыли теракт на Байкало-Амурской магистрали, который подготовили спецслужбами Украины. Также сотрудники ФСБ задержали исполнителя теракта.