Симферополь, 11 декабря, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Задержанные на территории Крыма пособники и агенты украинских спецслужб в данный момент дают признательные показания и сотрудничают со следствием. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Кадр из видео

Отмечается, что следователи республиканского главка СК сейчас расследуют уголовные дела в отношении пособников украинских спецслужб, обвиняемых в покушении на должностных лиц и мирных жителей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3852277" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Все обвиняемые находятся под стражей, дают признательные показания и сотрудничают со следствием», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что следователи в ходе взаимодействия с оперативными службами устанавливают иные противозаконные факты обвиняемых и лиц из числа их сообщников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 декабря пресс-служба ФСБ сообщила о выявленной в Крыму обширной агентурной сети украинских спецслужб. По данным ведомства, сотрудники ФСБ в течение года также пресекли в Крыму 14 терактов и диверсий.

В ФСБ 7 декабря сообщили, что раскрыли теракт на Байкало-Амурской магистрали, который подготовили спецслужбами Украины. Также сотрудники ФСБ задержали исполнителя теракта.