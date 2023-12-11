Москва, 11 декабря, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) планирует провокацию с использованием боевых отравляющих веществ, аналогичных по оказываемому эффекту цианидам. Об этом 11 декабря в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Иван Шилов ИА Регнум

«В связи с тем, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) не удалось достигнуть успехов в ходе так называемого контрнаступления, предполагаем, что произойдёт смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применение химических и биологических средств», — уточнил он.

По словам Кириллова, СБУ привлекла украинскую компанию «Реалаб», через которую в октябре–ноябре закупила в Германии азотосодержащее соединение натрия и триэтаноламин, который входит в приложение по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия и подлежит ежегодному декларированию.

«Азотосодержащие соединения натрия высокотоксичны, их поражающий эффект аналогичен цианидам», ― отметил генерал-лейтенант.

По оценке ведомства, эти химикаты СБУ может использовать для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения провокационной акции на подконтрольной территории в полосе действий наиболее активно наступающей группировки Вооружённых сил России.

Кириллов также добавил, что украинские военные планируют преднамеренное заражение патогенами источников питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября замминистра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский на сессии Организации по запрещению химического оружия в Гааге заявил, что Россия располагает доказательствами передачи США токсичных химикатов Украине, которые агенты украинских спецслужб применяли против руководства новых регионов. Он отметил, что США передают химикаты ВСУ и воюющим на стороне Украины иностранным наёмникам.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 16 октября заявил о росте вероятности диверсий киевского режима с использованием биологического оружия и других угроз. По его словам, возможность полной утраты Киевом контроля над биообъектами на Украине высока, нельзя также исключать несанкционированного доступа к коллекциям опасных патогенов, разрушения и разграбления лабораторий, а также утери биологических образцов.